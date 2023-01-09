萬千星輝頒獎典禮｜各大獎項塵埃落定 山聰美儀首封帝后 嘉洛三太成最…

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》8號晚圓滿結束，16個專業獎項加上3個馬來西亞獎項、專業精神獎同萬千光輝演藝大獎分別頒發，競爭最激烈嘅最佳男、女主角，分別由《金宵大廈2》嘅 陳山聰 同《下流上車族》嘅 江美儀 獲得，而最受歡電視男、女角色，則成為《痞子殿下》嘅 周嘉洛 仲有《愛．回家之開心速遞》嘅 樊亦敏 囊中物。