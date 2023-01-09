萬千星輝頒獎典禮｜各大獎項塵埃落定 山聰美儀首封帝后 嘉洛三太成最…
最佳劇集無懸念之下由題材貼地嘅《下流上車族》獲得，加上最佳男配角得主 鄧智堅 同飛躍進步女藝員 郭柏姸 同美儀姐嘅大獎共獲4獎，成為年度大贏家。雖然「車總」 林敏驄 未能得獎，不過佢上台領取最佳劇集獎時依舊幽默風趣。
陳山聰 由呂良偉同郭可盈手上接過視帝獎座，回想過去高山低谷就令佢非常感觸，喺台上熱淚盈眶。至於有豐富經驗嘅「車太」江美儀榮登視后寶座，繼十年前最佳女配角之後再下一城，佢更先後幾次落淚。
由拍攝到後期宣傳都極富心思嘅《痞子殿下》，除咗周嘉洛得到最受歡迎電視男角色之外，同時亦同幾位拍檔 陳瀅 JW王灝兒 朱敏瀚 仲有 張頴康 獲得最受歡迎電視拍檔獎，相信對佢哋拍新一輯會係一劑強心針呀。
嘉洛亦都係最年輕嘅男角色得主，佢亦許下承諾指自己會繼續努力。而三太繼續風趣發表感言，當然唔少得向「威哥」大龍生致謝啦。
至於三個由大馬當地觀眾投票選出嘅大獎，馬來西亞視帝、視后分別由《超能使者》 陳展鵬、《美麗戰場》劉佩玥奪得，而最喜愛劇集《超能使者》亦成為當地觀眾心水。
每一部劇集都有唔少演員付出努力，先至成為完整作品，好似鄧智堅就非常驚訝自己獲獎，更加指希望《下流》原班人馬繼續再次合作呀。至於以「反骨琪」出色演出令人見人憎嘅蔣家旻，順理成章得到最佳女配角，由馬子妮到今日反骨琪，Angel嘅進步可以話有目共睹呀。事前非常緊張嘅佢仲話要好好放鬆食嘢瞓一覺呀。
有長足進步嘅發展，自然會有收穫，飛躍進步男藝員就由 吳偉豪 獲得，仲如參加《中年好聲音》嘅爸爸 吳大強 所願，可以親眼見證寶貝仔得獎。首次提名嘅「芊芊」郭柏姸因為多產又突出，今年得獎可以話眾望所歸。
最佳男、女主持獎方面，女主持由《無窮之路II-無價之保》嘅 陳貝兒 冧莊，而男主持則首次由新聞部嘅 方東昇 獲得，加上憑佢同團隊嘅細心貼地加上言之有物，《尋人記II》同時得最佳資訊及專題節目獎。
最受歡迎電視歌曲係JW喺《白色強人II》演唱嘅《Wish》，每周日為大家帶嚟無數歡笑嘅《開心無敵獎門人》帶走最佳綜藝節目殊榮；而最佳年度及特備節目則係去年舉行嘅《萬千星輝賀台慶》。
幕後人員一樣係必不可少嘅電視製作核心，今年度嘅專業精神獎，就由任職多年、為唔少藝人形象花盡心思嘅形象總監陳惠英獲得嘉許，更由多位曾受佢改造大變身嘅歷屆港姐成員宣佈結果。
至於唔少藝員同事每有機會上台都必定會多謝嘅「珍姐」曾勵珍，多年來都電視行業瞭如指掌，台前幕後各工種都一樣了解嘅佢，就成為萬千光輝演藝大獎嘅表揚之選喇。
網民點睇？
Great to see older artists like Michael Tao, Lawrence Ng, Kennix Kwok, Michael Miu, Felix Wong and Simon Yam as guest presenters, and Jarvis Chow did really well to host the entire ceremony on his own
好開心鄧智堅、江美儀、方東昇、得獎、實至名歸、演技自然🎉😂❤👏👏
衷心恭賀各位得獎者, 尤其是視帝陳山聰, 視后江美儀, 兩人專業精神可嘉。各得獎者每天所付出的努力, 不是單開工, 而是向自己的體能, 健康, 記性, 領悟力, 人際關係等等挑戰, 並且每天都要爭分奪秒的為工作而生活, 他們是名乎其實的實至名歸。👍👏👏👏They are my stars. Greetings from Toronto. ♥️
常見問題
萬千星輝頒獎典禮誰奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大？
《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》。而奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大的是…即看：10強名單揭曉
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