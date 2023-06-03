萬眾同心公益金｜Gigi吉吉尊稱互笠高帽 陳美齡譚嘉儀首合作籌善款

無線娛樂新聞台報導：年度籌款節目《萬眾同心公益金》稍後就正式舉行， 一眾有份參與演出嘅嘉賓同主持，中午就率先拜神祈求演出順利，其中首次同台演出嘅 炎明熹 仲被 周吉佩 尊稱為師姐，不過Gigi就反讚吉吉音樂上有好多地方值得學習呀。