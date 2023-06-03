萬眾同心公益金｜Gigi吉吉尊稱互笠高帽 陳美齡譚嘉儀首合作籌善款

萬眾同心公益金｜Gigi吉吉尊稱互笠高帽 陳美齡譚嘉儀首合作籌善款

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：年度籌款節目《萬眾同心公益金》稍後就正式舉行， 一眾有份參與演出嘅嘉賓同主持，中午就率先拜神祈求演出順利，其中首次同台演出嘅 炎明熹 仲被 周吉佩 尊稱為師姐，不過Gigi就反讚吉吉音樂上有好多地方值得學習呀。

Gigi話吉吉始終經驗比較豐富，唔少細微之處都經對方提出後先發現，而今次佢哋首次合作，吉吉就大讚Gigi聲線非常悅耳，仲有啲緊張到失眠呀。

而 陳美齡 同 譚嘉儀 今次亦都係首次合作，佢哋仲會合唱經典歌曲《珍珠淚》，仲話希望今次表現會有新感覺帶俾大家呀。

《萬眾同心公益金》今晚20:00 翡翠台

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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