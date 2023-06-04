萬眾同心公益金｜Gigi笑姑丈求合照勁怕醜 許志安籌備來年香港開騷

無線娛樂新聞台報導：慈善籌款節目《萬眾同心公益金》6月3號晚圓滿結束，多位嘉賓為慈善落力表演，好似 炎明熹 《中年好聲音》嘅 周吉佩 李佳 龍婷 羅啟豪 顏志恒 吳大強 等，加埋 陳美齡 譚嘉儀 曾比特 朱主愛 余宗遙 鍾柔美 ，而近年甚少公開演出嘅 張德蘭 呢日亦罕有登台為慈善出力，仲話非常留意《聲夢》同《好聲音》參賽者嘅演出呀。