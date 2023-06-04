萬眾同心公益金｜Gigi笑姑丈求合照勁怕醜 許志安籌備來年香港開騷
呢日唔少參與歌手都把握機會同佢合照，當中梗係唔少得Gigi啦，而Gigi仲大爆平時極少同藝人合照嘅姑丈，呢日都公開要求集郵，Gigi仲笑返怕醜姑丈轉頭呀。
Yumi好快就會踏入中學最後一年，近日正埋首溫習考試嘅佢，就話已經開始對來年嘅DSE感到緊張，仲話會好好安排時間準備，不過大家亦唔使擔心，因為佢同Gigi都好快會有新歌推出喇。
早前往美國登台開騷嘅 許志安 呢日都係表演嘉賓之一，佢亦現場獻唱新歌，受訪時亦提到重訪一廠見到現場觀眾令自己憶起當年，又指即將會喺新加坡開騷，亦正籌備香港嘅表演，不過估計就要出年先可以成事喇。
《中年好聲音》嘅幾位成員呢晚由過去嘅觀眾變成表演者，佢哋都覺得非常開心，仲話感覺非常有趣呀。羅啟豪呢晚就再同媽咪同台演出，不過羅媽媽就話非常緊張喇。龍婷同李佳呢晚亦大展歌喉，不過去到後台就變成小Fans同各位前輩見面合照喇。
新時代歌手阿Mike亦都同朱主愛仲有余宗遙合作，仲爆不時狂Loop朱主愛嘅網絡神曲咁話呀。
網民點睇？
支持Gigi 💜💜加油
gigi👍
張德蘭髮型真係50年不變❤👍👍👍
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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