萬眾同心公益金｜陳美齡譚嘉儀《公益金》合唱 吉吉龍婷Benson任嘉賓…
慈善籌款節目《萬眾同心公益金》今個星期六就舉行，呢日 周吉佩 龍婷 顏志恒 余宗遙 陳美齡 同 譚嘉儀 等表演嘉賓就現身記者會宣傳，當晚仲會同台合唱呀。嘉儀話非常期待呢次合唱機會，仲話非常開心，而AG早前齊齊為 鄭國江 作品展擔任嘉賓嘅佢哋，仲話當晚表演時聽眾氣份非常熱烈呀。
周奕瑋 今年繼續同 森美 擔任大會司儀，之前佢仲周圍飛拍咗唔少嘢，停都冇停過呀。至於 周吉佩 龍婷 同 顏志恒 今年首次參與演出，佢哋仲話之後陸續有唔同工作安排，好快就會推出同大家見面咁話呀。
除咗得獎之後未停過嘅吉吉之外，完賽後一樣忙到不得了嘅龍婷，就可能因為唔夠休息，短短一個月內就先後感冒咗3次咁多，好在都唔係太嚴重咋。
而啱啱港大畢業嘅 余宗遙 將會全身投入音樂事業，佢仲大爆將會學習女僕舞，仲話學識唔再怕醜同打開話題呀。
《萬眾同心公益金》6月3號晚 20:00 翡翠台
網民點睇？
只係吉吉！
又再次輕視龍婷，講什麼都無放出來，咁直接唔好入鏡啦，剪接係咪要檢討
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！