一代波霸葉子楣罕有現身 自認戲癮大隨時復出演戲

無線娛樂新聞台報導：久未露面嘅8、90年代性感代表；有「波霸」之稱嘅 葉子楣 自出嫁為人婦之後就甚少現身幕前，呢日佢罕有出席公開活動，同 許冠文 黃百鳴 黃伊汶 同老公 陳國坤 等一齊現身一個電影協會晚宴。