一代波霸葉子楣罕有現身 自認戲癮大隨時復出演戲
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無線娛樂新聞台報導：久未露面嘅8、90年代性感代表；有「波霸」之稱嘅 葉子楣 自出嫁為人婦之後就甚少現身幕前，呢日佢罕有出席公開活動，同 許冠文 黃百鳴 黃伊汶 同老公 陳國坤 等一齊現身一個電影協會晚宴。
Amy姐呢日仲透露自己心底依然有戲癮，如果有合適作品唔排除會復出幕前，又提到當年實在太厭倦外界焦點集中喺自己嘅身材之上，之後若果有可以發揮嘅角色自己隨時候奉陪呀。當年教唔少女士多飲木瓜奶認為對身材大有幫助嘅佢，呢日現身依然Fit爆，佢就話自己唔煙唔酒亦定期運動，加上清淡飲食就會一直Keep到健美身形喇。
百鳴哥監製嘅《葉問》系列傳出會再拍新作，但係上集主要角色已經喺片中離世，外界就非常奇怪新一集會係咩故事喇，呢日佢就親解故事構思，仲話會以詠春功夫精神作為故事重心咁話。而上集扮演李小龍嘅 陳國坤 就未知新一集會唔會出現，不過就話自己非常期待故事內容喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台