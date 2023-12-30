不是你不愛你丨陳昊森遭陳嘉寶連環用力掌摑 情緒爆炸留下五指紅印及血…

無線娛樂新聞台報導：葉念琛身兼監製、導演、編劇嘅浪漫愛情作品《不是你不愛你》，事先揚張讓觀眾「淚流滿面」，不過眼淚未流男主角血已流，戲中男主角陳昊森去酒店硬搶前女友陳嘉寶（Anjaylia）上車，二人喺停車場瘋狂拉扯爭執，陳嘉寶情緒爆炸，大巴掌摑陳昊森，留下五指紅印。迷妹林熙彤（Hazel）事前警告Anjaylia錫住男神，結果真的受傷了，雖然唔係掌摑時所傷，但陳嘉寶笑指難辭其咎。