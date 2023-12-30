不是你不愛你丨陳昊森遭陳嘉寶連環用力掌摑 情緒爆炸留下五指紅印及血…
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無線娛樂新聞台報導：葉念琛身兼監製、導演、編劇嘅浪漫愛情作品《不是你不愛你》，事先揚張讓觀眾「淚流滿面」，不過眼淚未流男主角血已流，戲中男主角陳昊森去酒店硬搶前女友陳嘉寶（Anjaylia）上車，二人喺停車場瘋狂拉扯爭執，陳嘉寶情緒爆炸，大巴掌摑陳昊森，留下五指紅印。迷妹林熙彤（Hazel）事前警告Anjaylia錫住男神，結果真的受傷了，雖然唔係掌摑時所傷，但陳嘉寶笑指難辭其咎。
故事講述男主角陳昊森從外地返港搵陳嘉寶飾演嘅前女友算賬，佢氣沖沖去酒店房向其現任男友大打出手，然後夾硬捉走陳嘉寶，二人喺停車場拉拉扯扯。陳嘉寶被陳昊森又拉又拖，甚至雙手將佢抱起帶到車前，佢極力反抗不斷亂抓亂打，終於成功擺脫，一大巴摑向陳昊森，佢面上立即留下紅掌印，回過神後繼續拉扯陳嘉寶上車，陳嘉寶終於情緒大爆發狂鬧陳昊森，叫男方清醒面對現實！
從酒店大堂拉扯去露天停車場，陳嘉寶不斷掙扎反抗，鏡頭前佢只打咗陳昊森一巴掌，其實捉捉摑咗六巴掌，打到陳嘉寶手痛心更痛，心裏一直祈禱「快啲完啦」，坦言心裏有啲壓力，好驚打落去唔啱位，浪費情緒亦浪費咗對方嘅臉皮。身旁嘅陳昊森面上紅印仍未消散，反過安慰佢，陳嘉寶為免誤傷陳昊森，特意去修甲，又用右不停摑打自己左手臂做測試，陳昊森見狀一臉感動。
戲中另一女角林熙彤（Hazel）因為其他戲份所以在場，原來戲裏戲外佢都係陳昊森迷妹，陳嘉寶透露Hazel預先警告自己唔好傷到男神，如今真的受傷了，陳嘉寶笑言：「唔該下次畀場戲佢打返我啦！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台