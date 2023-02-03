前天堂鳥Gordon開店遭惡漢突襲掃場 共損失14萬元報警求助
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無線娛樂新聞台報導：前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）及前Freeze成員陳樂榣（Ally）投資7位數開設咖啡店，於2月2號開張，圈中好友袁偉豪、張寶兒、陶大宇、林子超及黎燕珊等現身到賀。
同日晚上遇到不愉快事件，咖啡店遭南亞漢擸鎚掃場，店內咖啡機、雪櫃及杯碟被打爛，一部手提電話被偷走，連門外花牌都被推倒，據知佢哋財物損失共14萬元。
事發第二日下午，員工如常回店舖打點，不過對事件未有作出回應，開業冇耐就發生不愉快插曲，作為老闆嘅Gordon同陳樂榣肯定好心痛，曾向Gordon了解此事，佢以簡單短訊回覆，暫時未方便回答，目前報警求助，陳樂榣未有為此事發聲。Gordon之前講過本來好多拍檔一齊搞呢間店，點知後來得佢哋兩個去搞，又要寫報告同sell客，頂手費已經係佢哋投資金額嘅一半，陳樂榣希望招攬更多投資者，希望今年內開分店。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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