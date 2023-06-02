鄧麗欣大方公開修身秘訣 Gordon計劃六月陪孕妻日本旅行
廣告
無線娛樂新聞台報導：33歲前男團BOP天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）早前於IG宣佈與另一半前Freeze成員陳樂榣雙喜臨門，陳樂榣懷孕六個月，呢日Gordon出席活動，而陀B嘅陳樂榣因臨時個肚唔舒服，所以未能出席。
Gordon呢段時間全心全意照顧懷孕妻，計劃六月中同老婆去日本旅行，等BB出世之後先積極籌備婚禮；同場出席活動仲有鄧麗欣同雲浩影，鄧麗欣大方公開私人食譜，指健身搭配飲食健康，修身事半功倍。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台