葉童想參加中年好聲音 黑妹帶隊獻唱籌款助癌童

無線娛樂新聞台報導：黑妹李麗霞為「兒童癌病基金會」籌辦既音樂會舉行記招，除咗獲女兒同外孫到場支持，有份參與演出既韋綺姍、彭家麗、龍婷、羅啟豪都有現身，而最為驚喜係影后葉童撐場，原來葉童係黑妹女婿既三嬸。唔好以為葉童只係演技好，原來佢彈結他都有一手，葉童笑言本來都想加入埋做唱家班，但係大家實力太強。