葉童想參加中年好聲音 黑妹帶隊獻唱籌款助癌童
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無線娛樂新聞台報導：黑妹李麗霞為「兒童癌病基金會」籌辦既音樂會舉行記招，除咗獲女兒同外孫到場支持，有份參與演出既韋綺姍、彭家麗、龍婷、羅啟豪都有現身，而最為驚喜係影后葉童撐場，原來葉童係黑妹女婿既三嬸。唔好以為葉童只係演技好，原來佢彈結他都有一手，葉童笑言本來都想加入埋做唱家班，但係大家實力太強。
佢又自爆有諗過想參加《中年好聲音》，但係因為導師同評判都係自己識既朋友，為免被人講會造馬，所以就打消念頭。
講到點解會構思今次既籌款音樂會呢，黑妹就話有一日同肥媽傾開，對方就提議搵現身最紅既《中年好聲音》導師同組員，佢仲話所有人收到電話邀請時都冇同佢講錢。韋綺姍同彭家麗就大讚黑妹係娛樂圈既仗義女士，韋綺姍話當年自己返港無工作，黑妹就二話不說介紹工作畀佢。
龍婷同英國豪再度同導師彭家麗合作，佢哋都話今次有不一樣既合作，英國豪仲話因為音樂會係為「兒童癌病基金會」籌款，佢覺得特別有意義，因為佢媽咪係癌病康復者，佢仲透露今次會喺音樂會騷舞技，因為自己對跳舞興趣越嚟越濃厚。
網民點睇？
期待龍婷和羅啟豪合作跳舞和唱歌❤❤❤🎉🎉
超級期待 羅啟豪突破跳舞框框 加油 支持羅啟豪✌️✌️✌️🎉🎉🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台