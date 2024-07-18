無綫小花葉蒨文拍攝《愛．回家》發燒失聲 網民讚「超敬業」演員默契爆棚

拍攝現場突發狀況 Sophie堅持完成拍攝

葉蒨文（Sophie），無綫電視的當紅小花，近年在熱門處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「島大女神」Candy，與吳偉豪（飾演朱凌凌）的化學反應引起廣泛討論，觀眾紛紛期待兩人在劇中能有更多的發展。然而，在最新播出的集數中，Sophie透露了一個令人驚訝的幕後故事。

Sophie在拍攝當天突然發燒，甚至導致失聲，這對任何演員來說都是一大挑戰。儘管如此，她為了不影響劇組的拍攝進度，選擇堅持完成當天的工作。「實在太多人問我點解琴日個集配音，所以我決定公開拍攝片段，其實因為我拍攝當日聲帶入咗細菌，發高燒同失聲，盡力講嘢都得氣聲。但因為我有好幾場廠景，我唔想臨時取消影響個進度，所以就冇聲拍攝，之後好返再返去配音。」

同劇演員展現高度默契

在Sophie「無聲」的情況下，其他演員如古佩玲、羅毓儀等人的配合尤為關鍵。他們的專業表現讓這一幕得以順利完成，甚至Sophie本人都對此感到驚訝和感激。「最搞笑係其他演員竟然接到對白，好勁呀素素&小小&BonBon。」網民看到這段幕後花絮後，也紛紛在社交平台上留言讚賞，「你哋好專業呀」、「沒有感覺是配音」、「非常專業，佩服佩服，不過都要你保重身體P.S.素素同埋小小真係犀利」等評論不斷。