蓋鳴暉吳美英紫釵記賀歲 闊別新年檔三年大為期待
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相隔足足三年之後 蓋鳴暉 同 吳美英 呢日現身宣傳，仲宣佈下月將會演出經典粵劇《紫釵記》賀歲，呢日聽佢哋講，都知可以再喺新期間同觀眾見面係幾咁開心喇。Joyce仲話選擇演出《紫釵記》係要配合返元宵同情人節嘅氣氛呀。
雖然可以公開演出招待觀眾入場，不過佢哋就繼續呼籲大家唔好掉以輕心，要繼續好好防疫。而要演出嘅佢哋就更加小心，為免觀眾失望，盡量避免出席公眾場合咁話喇。
佢哋又話稍後就會重啟計劃幾年嘅大灣區演出，亦話會逐步將停頓已久嘅表演回復到以往水平呀。
網民點睇？
嘩把聲沙到呢
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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