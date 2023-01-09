蓋鳴暉吳美英紫釵記賀歲 闊別新年檔三年大為期待

相隔足足三年之後 蓋鳴暉 同 吳美英 呢日現身宣傳，仲宣佈下月將會演出經典粵劇《紫釵記》賀歲，呢日聽佢哋講，都知可以再喺新期間同觀眾見面係幾咁開心喇。Joyce仲話選擇演出《紫釵記》係要配合返元宵同情人節嘅氣氛呀。