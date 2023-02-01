蓋鳴暉吳美英賀歲劇場場爆滿 李居明預測兔年文娛界興旺
眾人覺得好高興，粵劇演出日見蓬勃，每位大老倌檔期排滿，非常搶手，李居明透露戲院檔期已排到明年，更預測兔年文娛界運程，李居明表示：「今年所有文化活動同藝術活動非常昌盛，今年算過係四綠文昌星入咗中宮，所以香港文化活動同以前唔同，睇到政府將會做咗好多嘢，呢個係香港文化界嘅好消息，2023年將非常蓬勃。」
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天、BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄、周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？
想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖及化解方法。
讀者留言