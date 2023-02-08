蔡一傑56歲生日收騷肌生日蛋糕 向歌迷傳授料理刀工

無線娛樂新聞台報導：2月6日號係蔡一傑56歲生日，早前佢與蔡一智及蘇志威到台灣宣傳3月台北小巨蛋舉行草蜢巡迴演唱會，順道出席台灣歌迷幫佢籌辦嘅生日會，眾人合唱生日歌，更送上蔡一傑Q版「半裸」騷肌蛋糕、特製圍裙同揮春，相當有心思！