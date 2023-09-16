韓國型男安孝燮再度旋風訪台 蔡依林43歲生日忙工作簡單慶生
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無線娛樂新聞台報導：蔡依林、安孝燮、張震、楊謹華同陳嘉樺（Ella）等，呢日一齊喺台灣出席一個品牌活動，韓國型男安孝燮不足一個月再度旋風訪台，最開心一定係佢班fans，安孝燮自爆好想念牛肉麵。
安孝燮魅力唔止迷倒一眾fans，就連蔡依林第一次見呢位韓國男神都大讚佢靚仔，蔡依林近排忙於喺內地巡演，9月15號就係佢43歲生日，蔡依林由於工作繁忙，今年選擇簡單跟屋企人慶生，而同場嘅張震早前發短訊祝賀梁朝偉獲獎，佢爆對方回覆一個表情符號。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台