蔡依林性感Look宣傳新Game 化身惡女角色毫無難度
廣告
無線娛樂新聞台報導：蔡依林 呢日為一個電子遊戲嘅新作現身宣傳，Jolin仲以當中嘅惡女角色打扮示人，仲話扮惡女自己對自己毫無難度，仲話代言拍攝非常有趣，更加指如果新演唱會可以加入相關元素就100分喎。
已經好一段時間未有推出新專輯嘅佢，呢日又一次被追問，佢仲話連自己都非常心急，日前已經開始錄音，不過佢又要忙住各地巡迴演唱會，相信新碟都要再等一段時間先有望推出喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台