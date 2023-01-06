韋禮安任蔡依林巡唱嘉賓 罕有獻舞令全場嗨翻

蔡依林嘅世界巡迴演唱會嚟到第3場，好友韋禮安現身擔任嘉賓，佢哋仲合體一齊勁歌熱舞，令現場氣氛High爆。Jolin喺台上爆料，話韋禮安喺綵排嗰陣，每當自己靠近少少，對方都會退後幾步，搞到Jolin笑言自己要退出到小巨蛋外韋禮安先會安心，之後又追問韋禮安係咪唔可以接近女色，令台下觀眾爆笑。