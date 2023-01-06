韋禮安任蔡依林巡唱嘉賓 罕有獻舞令全場嗨翻
廣告
蔡依林嘅世界巡迴演唱會嚟到第3場，好友韋禮安現身擔任嘉賓，佢哋仲合體一齊勁歌熱舞，令現場氣氛High爆。Jolin喺台上爆料，話韋禮安喺綵排嗰陣，每當自己靠近少少，對方都會退後幾步，搞到Jolin笑言自己要退出到小巨蛋外韋禮安先會安心，之後又追問韋禮安係咪唔可以接近女色，令台下觀眾爆笑。
平時甚少跳舞嘅韋禮安，難得喺舞台上露兩手，Jolin見佢咁投入，所以都忍唔住笑問佢平日去夜店係咪都會咁跳？韋禮安就話自己唔使去夜店，佢喺屋企都已經係咁跳嘅：「我在家我太太叫我跳給她看，然後我就跳給她看，她就一直笑。」
講到當初收到蔡依林嘅邀請時，韋禮安話自己相當緊張，因為當初係Join親自邀請佢，仲問佢可唔可以到時跳一小段舞，韋禮安話雖然覺得成件事她Crazy，但係同時覺得呢合機會好難得，仲話一輩子可能就只得呢次機會，喺小巨蛋嘅舞台上同Jolin一齊跳舞，之後佢同Jolin合唱《如果可以》嗰陣，韋禮安仲主動拖起對方隻手，令現場fans再次瘋狂歡呼。
常見問題
萬千星輝頒獎典禮誰奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大？
《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》。而奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大的是…即看：10強名單揭曉
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
讀者留言