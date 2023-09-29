蔡依林為取消演出致歉 預告將有新歌面世
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無線娛樂新聞台報導：啱啱完成世界巡迴演唱會嘅蔡依林，原定10月同11月去到倫敦、洛杉磯同悉尼參與三地嘅音樂節演出，但係日前主辦單位無預警底下宣布Jolin因為要調整製作專輯嘅時間表，最終取消三地演出嘅計劃，並且公布退票方法，令一眾歌迷大感失望。
Jolin呢日以代言人身份出席台北一個活動時，都有親自為事件向大眾表示抱歉，佢亦覺得未能演出感到可惜，希望將來有機會可以再去三地演出。佢亦透露今年內推出專輯嘅機會係渺茫，不過一定會有新歌先畀大家欣賞，另外佢亦預告稍後將會到北半球旅行。
身為藝人一定要保養容貌，Jolin就話自己着重皮膚保濕，當被問到覺得自己外型似幾多歲時，佢就話無特別去諗幾多歲就要有幾多歲嘅外型，亦唔會作比較，佢覺得成長係一個有趣嘅經歷。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台