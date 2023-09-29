蔡依林為取消演出致歉 預告將有新歌面世

無線娛樂新聞台報導：啱啱完成世界巡迴演唱會嘅蔡依林，原定10月同11月去到倫敦、洛杉磯同悉尼參與三地嘅音樂節演出，但係日前主辦單位無預警底下宣布Jolin因為要調整製作專輯嘅時間表，最終取消三地演出嘅計劃，並且公布退票方法，令一眾歌迷大感失望。