獨家丨蔡嘉欣與有米男友12月香港舉行婚禮 暫無生B計劃盡情享受二人世…
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無線娛樂新聞台報導：獨家丨蔡嘉欣與有米男友12月香港舉行婚禮 暫無生B計劃盡情享受二人世界
港姐出身嘅蔡嘉欣於7月10日早上宣布封盤，同拍拖7年嘅圈外男友Derek喺今年內結婚，蔡嘉欣分別喺社交平台分享婚照及籌備婚事點滴片段，佢透露男友去年９月於摩洛哥求婚，二人已於法國影pre-wedding相。
蔡嘉欣接受TVB娛樂新聞台訪問時透露佢同男友拍拖第3年已開始計劃結婚，今年疫情差唔多完結，二人覺得呢個係合適嘅時間，無論係婚照、求婚同今年內結婚早已計劃，蔡嘉欣只係等待倒數階段，有感時機成熟先向外界分享喜悅，蔡嘉欣直言：「太早講，結唔結得成都係一個問題，哈哈！2022年9月去巴黎影婚紗相，影完先再去摩洛哥，佢先正式喺摩洛哥酒店向我求婚，整個過程好簡單好溫馨。」
29歲蔡嘉欣一直好希望快啲成家立室，跟未婚夫Derek一齊第3年已認定對方係終身伴侶，蔡嘉欣大讚Derek絕對符合好老公嘅條件，值得付託終身，原來Derek去年1月已買樓築愛巢，目前已裝修完，二人將於12月喺香港舉行婚禮，暫時未有生B計劃，仲想多啲享受二人世界，蔡嘉欣婚後仍會繼續工作，蔡嘉欣笑指若果喺婚禮獻唱，怕「虐待」來賓耳朵！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台