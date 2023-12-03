獨家直擊丨前港姐蔡嘉欣結婚 老公Derek爆愛的宣言靠ChatGPT幫手…
前港姐蔡嘉欣同拍拖7年嘅男友Derek喺12月3日拉埋天窗，我哋TVB娛樂新聞台全程直接新娘過程，姊妹團由準人妻何依婷、陳詩欣、鍾晴同蔡嘉欣嘅索爆家姐Nicole等組成，佢哋準備咗唔少搞怪遊戲嚟招呼新郎同伴郎團，當中一個Game要佢哋戴上撐嘴箍嚟吹蠟燭，相當惹笑。
喺講「愛的宣言」時，Derek對嘉欣承諾會無時無刻、無條件地遷就對方，之後又話從此以後老婆講嘅嘢永遠都係啱嘅，Derek又搞笑咁話因為自己中文唔好，所以搵咗ChatGPT幫手寫呢份愛的宣言：「我中文唔好，所以我寫呢篇愛的宣言嘅時候，搵咗ChatGPT去攞靈感，但係佢寫唔出嚟，點解呢，因為連AI都知道我對你嘅愛唔可以用文字去形容，唔可以用數字去量化！」甜到在場眾人齊齊起鬨呀！而喺成功接到新娘子後，一對新人亦毫不忌諱喺大家面前瘋在咀嘴。
一對新人簽紙時，嘉欣喺台上對Derek深情表示：「今日喺呢度，比起我愛你，我更加想講好多謝你，多謝你出現喺我人生入面，期待我哋無數個以後，我哋一齊努力建立我哋嘅未來，我會一直愛你。」令到台下嘅賓客都感動到眼濕濕。
完成儀式後，嘉欣同老公一齊接受訪問，嘉欣坦言前一晚緊張到瞓唔到，由於冇請到wedding planner嘅關係，令佢好搞笑婚禮會有好多甩漏位。講到Derek喺聽到嘉欣嘅愛的宣言時感動到抹眼淚，佢話因為聽到老婆真誠坦白咁講出感受，令到佢相當感動，Derek又讚老婆係個獨立、聰明、成熟嘅伴侶，而嘉欣就指老公係個成熟穩重、可以依靠嘅對象。
對於新郎哥封嘅開門大利是，一眾姐妹團都話OK，係合理數字同「發發」聲，相當好諗頭。講到玩新郎嘅game，姊妹團秒賣隊友，話係新娘子蔡嘉欣嘅主意，何依婷仲話係嘉欣set嘅難度嚟考驗老公對自己嘅愛，好在Derek做足晒！而陳詩欣就爆嘉欣其實已經錫住老公，因為其中一個game係要佢哋食蟋蟀，但因為嘉欣擔心老公會肚痛，所以先改咗咋！
即將會舉行婚禮嘅準人妻何依婷，被問到有冇趁機學吓嘢？佢就笑言睇完嘉欣個婚禮後，就覺得自己個wedding plan得有啲簡陋，佢又笑言本來以為一個婚禮冇咩要做，以為會好快搞掂，但做完姊妹先知，一個婚禮係要預咁多時間去做咁多嘢呀。至於問到到時會唔會錫住老公唔玩咁盡？何依婷即刻話唔會，仲話老公同兄弟團都好玩得㗎！
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