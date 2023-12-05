蔡嘉欣老公有「米」又風趣 為娶女神食蟲濕濕碎

無線娛樂新聞台報導：前港姐兼網絡女神蔡嘉欣喺12月3號出嫁，同圈外有「米」男友Derek拉埋天窗，嘉欣嫁入陳家相信深得夫家寵愛，獲贈份量十足嘅十環龍鳯金鈪做嫁妝，喺接新娘環節，Derek欣然接受老婆大人為佢準備嘅加料波板糖，更內藏大大條蟲。