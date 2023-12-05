蔡嘉欣老公有「米」又風趣 為娶女神食蟲濕濕碎
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無線娛樂新聞台報導：前港姐兼網絡女神蔡嘉欣喺12月3號出嫁，同圈外有「米」男友Derek拉埋天窗，嘉欣嫁入陳家相信深得夫家寵愛，獲贈份量十足嘅十環龍鳯金鈪做嫁妝，喺接新娘環節，Derek欣然接受老婆大人為佢準備嘅加料波板糖，更內藏大大條蟲。
婚禮後一對新人接受訪問，Derek爆太太嘉欣早就同佢打定底，話會有超級苛刻嘅玩新郎環節，可能要佢頭笠絲襪，最後只係蒙眼食蟲考驗，新郎哥即時覺得好輕鬆，仲話為咗抱得美人歸，侷住開眼食蟲。
一對新人雖然平日愛搞笑，註冊儀式上就換上認真MODE，真誠發表愛的宣言，聽到在場賓客眼濕濕，一對人當然認唔住感動落淚，Derek聽到嘉欣真誠坦白講佢內心嘅說話，相當感動，而嘉欣對老公嗰句:「老婆永遠是對的」 覺得非常啱聽，不過即刻被老公打臉話呢句係嘉欣逼佢講，見到老婆反口唔認時，求生慾好強嘅Derek瞬間轉口風話自己本來都想咁講。 兩口子訪問都忍唔住打情罵俏，相信佢地嘅新婚生活都會充滿情趣。
被問生B計劃，一對新人異口同聲話順其自然，嘉欣更以金句回應: 「命裡有時終需有，命裡無時莫強求。」而喺嘉欣嘅女神姊妹團中雖然有單身嘅鍾晴，但係鍾晴未有刻意搶花球，反而將機會讓俾嘉欣嘅家姐Nicole。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台