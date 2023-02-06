威仔新年照開工主持攪珠 形象深刻親友沾旺氣
威仔就話過往多年新春期間嘅大彩池同新年同一次攪珠，好多時都由佢負責主持，難怪唔少親友認為威仔夠晒旺，所以不時會被沾旺氣喇。雖然唔少人睇住號碼逐個攪出情緒都會跟住七上八落，不過喺現場見證嘅威仔就話自己都會保持冷靜，仲話就算自己中大獎都有晒準備，唔會俾大家發現有表情變化。
早前客串《愛．回家之開心速遞》繼續擔任主持，佢就話要多謝監製安排嘅機會，仲話多咗演出令自己非常開心呀。
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