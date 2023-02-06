威仔新年照開工主持攪珠 形象深刻親友沾旺氣

無線娛樂新聞台報導：舊年參加《全能司儀選拔大賽》奪冠嘅 蔡國威 喺比賽之後工作機會明顯增加，除咗主持《新春開運王》之外，令威仔為大家熟悉，仲有埋「六合彩之子」呢個稱號嘅六合彩攪珠就當然唔少得佢嘅身影啦。