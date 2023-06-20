蔡天鳳碎屍案｜名媛蔡天鳳高規格舉殯 靈柩移送寶蓮寺火化
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無線娛樂新聞台報導：震驚全港嘅名媛 蔡天鳳 碎屍案，不幸遭謀殺嘅事主 蔡天鳳 喺案發後近6個月舉行喪禮，家人星期日設靈，據指以先進3D打印技術重整遺體，星期一早上大殮儀式供家人瞻養同告別後，靈柩隨即移送往寶蓮寺火化。
保持低調嘅家人星期日喺寶福紀念館為蔡天鳳舉行盛大喪禮，禮堂內外以粉紅色作主調佈置，大批親友分別到場致哀，其中 李丞責 同 劉倩婷 夫婦，亦傳郭富城太太 方媛 都低調到場。因為行善而結識對方嘅 劉晨芝 到場致哀，更指到場嘅親友都非常哀傷。劉晨芝亦大讚蔡天鳳為人友善慷慨，對人非常友好。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台