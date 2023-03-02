蔡天鳳碎屍案丨劉倩婷被追問Abby後事安排 多次唞大氣指會為對方頌經…
名媛蔡天鳳碎屍案轟動全港，Abby生前人緣極廣，Sandy劉倩婷亦係對方閨蜜之一，呢日Sandy出席慧姸雅集嘅活動時，亦提及以善為樂嘅Abby往年都有支持慧姸雅集嘅活動，今年亦有為慧姸介紹贊助商。對於閨蜜遭遇毒手，亦令Sandy嘅心情相當悲傷沉重，一度無法安眠。
佢接受訪問時更多次講唔落去，表示自己仲需要時間沉澱，亦坦言自己有幾日都同瞓唔着。問到有冇諗起同Abby生前嘅回憶？Sandy停頓咗一陣，先繼續表示同Abby有好多回憶佢都會好掛住，但就表示自己唔想再多講，又指希望Abby嘅家人可以健康平安。至於被問到會唔會關心Abby現任丈夫嘅情況？Sandy表示會對Abby嘅家人有關心，但喺呢段時間佢就唔想講太多。
講到Abby後事嘅安排，Sandy唞咗啖大氣，先表示之後Abby嘅家人有安排嘅話，就會通知佢哋，Sandy仲話喺呢段時間會為Abby頌經。
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