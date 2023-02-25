蔡天鳳碎屍案丨古天祥曾居涉案單位 聞兇案發生大為驚訝

無線娛樂新聞台報導：時裝界名媛 蔡天鳳 命案令全城環境震驚，涉事嫌疑人先後落網之後，警方公佈嘅案情更係令人膽戰心驚。而位於大埔龍尾村嘅案發單位，仲巧合地係藝人 古天祥 曾租住一年嘅寓所，身在內地嘅Carlos仲話喺知道事件後整晚都被噩夢纏擾，但係最希望死者尋冤得雪。