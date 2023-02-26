蔡天鳳碎屍案｜閨蜜遇害方媛神隱未現身 郭富城現身馬場未作回應

無線娛樂新聞台報導：同 郭富城 太太 方媛 私交甚篤嘅名媛 蔡天鳳 被謀害肢解，部份肢體據報尚未尋回。一向會陪同城城現身馬場嘅方媛，可能因為好友突然遇害離世，呢日未有現身。而城城就孤身到馬場直擊名下馬匹舞林密碼出賽，但係對記者提問就未有回應喇。