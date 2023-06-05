蔡徐坤完成澳門站巡唱 盼外出走走嘆美食
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無線娛樂新聞台報導：蔡徐坤巡迴演唱會澳門站嘅門票，喺開賣當日被秒殺，呢日終於等到佢嘅演唱會開鑼，一眾fans當然功興奮啦，以型格打扮現身嘅佢，連串勁歌熱舞，睇到台下fans尖叫聲不絕。
作為首位華人歌手喺呢個場館開鬆，蔡徐坤話相當興奮，回想演唱會上見到fans舉燈應援形成星海畫面嘅佢，話睇到相當應動呀。
完成澳門站後，蔡徐坤嚟緊就會嚟到香港同最曼谷繼續舉行巡唱，問到有咩驚喜送畀fans？佢就話暫時先保密，又話想趁休息嘅幾日，喺澳門玩下食下當地美食呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台