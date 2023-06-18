蔡徐坤揭幕蠟像如時空旅行 久未訪港盼嘆凍檸茶雲吞麵

無線娛樂新聞台報導：內地歌手 蔡徐坤 來港為星期日舉行嘅演唱會準備，不過開騷前佢就先到山頂，為佢本人嘅蠟像揭幕喇。已經好一段時間冇嚟香港嘅佢，呢日仲提到除咗非常掛住香港嘅歌迷之外，仲希望可以抽時間大啖各式美食同嘆返杯凍檸茶同雲吞麵呀。