蔡徐坤亞博開騷Fans暈倒 古巨基現場教廣東話冧歌迷
擾攘15分鐘後接演正式開始，蔡徐坤即場獻唱多首歌曲，現場氣氛亦更為熱烈，佢亦特別編排個唱流程同服裝，務求入場歌迷有最大享受。雖然呢場未有如歌迷所願以背心騷結實肌肉，不過佢就話下一場隨時就會台上露出咁話喇。
呢日佢又邀請 古巨基 到場欣賞演出，基仔仲教佢講廣東話向歌迷示愛，氹到現場歌迷開心到不得了呀。訪問時佢仲話希望下次有機會可以同基仔同台合唱演出呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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