蔡徐坤亞博開騷Fans暈倒 古巨基現場教廣東話冧歌迷

無線娛樂新聞台報導：內地歌手 蔡徐坤 呢日來港舉行巡迴個唱香港站，大批Fans仲一早到場，喺現場嘅企位各據有利位置，不過可能因為人多擠迫，開場前就有內地Fans暈倒，大會同主角蔡徐坤都要開口叫現場歌迷散開同避免往前推擠保持安全。