蔡徐坤亞博開騷Fans暈倒 古巨基現場教廣東話冧歌迷

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：內地歌手 蔡徐坤 呢日來港舉行巡迴個唱香港站，大批Fans仲一早到場，喺現場嘅企位各據有利位置，不過可能因為人多擠迫，開場前就有內地Fans暈倒，大會同主角蔡徐坤都要開口叫現場歌迷散開同避免往前推擠保持安全。

擾攘15分鐘後接演正式開始，蔡徐坤即場獻唱多首歌曲，現場氣氛亦更為熱烈，佢亦特別編排個唱流程同服裝，務求入場歌迷有最大享受。雖然呢場未有如歌迷所願以背心騷結實肌肉，不過佢就話下一場隨時就會台上露出咁話喇。

呢日佢又邀請 古巨基 到場欣賞演出，基仔仲教佢講廣東話向歌迷示愛，氹到現場歌迷開心到不得了呀。訪問時佢仲話希望下次有機會可以同基仔同台合唱演出呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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