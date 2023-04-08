蔡思貝不慎擦傷眼角膜 難忘拍綜藝著80磅拆戰衣
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無線娛樂新聞台報導：蔡思貝、余香凝、余潔瀅、林奕匡及李靄璣呢日一齊出席慈善跑活動，蔡思貝以領跑員身份，帶領全女班一齊跑3公里，原來佢日前喺屋企發生小意外，喺家中拎嘢時不慎傷眼角膜。
蔡思貝近日忙住拍攝TVB綜藝節目《不可能任務》，最難忘係著80磅拆戰衣，同場嘅余香凝原來同蔡思貝一樣，一直有跑步習慣，佢輕鬆同細妹余潔瀅完成賽事，之後佢就要忙拍嘢，林奕匡老婆李靄璣同樣好跑得，佢剛由加拿大返港，即陪老公參加。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台