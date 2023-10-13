TVB大寶藏丨蔡思貝超額完成目標 扮郭藹明把聲讓人眼前一亮
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無線娛樂新聞台報導：蔡思貝喺TVB劇集《你好，我的大夫》飾演外冷內熱嘅中醫，由2013年以22歲之齡參選香港小姐獲亞軍入行，2014年拍完《名門暗戰》，同年佢喺節目《今日VIP》揚言要5年內拎飛躍進步女藝員，2018年憑《踩過界》演「癲姐」趙正妹，蔡思貝奪《萬千星輝頒獎禮2017》最受歡迎電視女角色，2021更憑《踩過界II》贏視后，而聲演方面同樣出色，佢喺2021年播出《好聲好戲》扮郭藹明把聲令人眼前一亮！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台