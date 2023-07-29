蔡思貝開心自薦片獲星爺畀like 籲今屆港姐勿怕羞盡力表現自己
廣告
無線娛樂新聞台報導：蔡思貝呢日出席商場活動，星爺 周星馳 早前喺社交平台公開招募新戲女主角，喺歐洲拍緊旅遊節目嘅蔡思貝都唔想錯過機會，親自拍攝搞笑短片嚟自薦，最終皇天不負有心人，星爺睇完唔只畀like，仲將條片share去自己社交平台嘅限時動態度，令到蔡思貝相當開心，佢仲分享自己當時係點樣度呢條自薦片呀！
講到《2023香港小姐》16號候選佳麗 郭珮文Juliana被封為翻版蔡思貝，仲係今屆號大熱之一，正版蔡思貝就話自己都有睇到啲報道，不過因為之前自己忙緊拍旅遊節目，所以未有好仔細咁睇一眾師妹們嘅資料。身為師姐嘅蔡思貝，又叫今屆嘅候選佳麗唔好因為怕羞而唔敢表現自己呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台