蔡思貝開心自薦片獲星爺畀like 籲今屆港姐勿怕羞盡力表現自己

無線娛樂新聞台報導：蔡思貝呢日出席商場活動，星爺 周星馳 早前喺社交平台公開招募新戲女主角，喺歐洲拍緊旅遊節目嘅蔡思貝都唔想錯過機會，親自拍攝搞笑短片嚟自薦，最終皇天不負有心人，星爺睇完唔只畀like，仲將條片share去自己社交平台嘅限時動態度，令到蔡思貝相當開心，佢仲分享自己當時係點樣度呢條自薦片呀！