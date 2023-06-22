蔡思貝再出發拍《貝遊歐洲》即興發掘好去處 悉心準備20套衫出鏡

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：蔡思貝呢日再次出發準備拍新旅遊節目，繼上次玩轉倫敦及曼徹斯特，今次佢拍《貝遊歐洲》，雖然蔡思貝今次行裝睇落輕便咗，原來佢都準備成20套衫出鏡。

蔡思貝上一輯《貝遊英倫》反應不俗，佢呢次為觀眾搜羅咗好多好玩嘅地方，蔡思貝最期待見識披頭四樂隊故居，想望吓The Beatles靈魂人物John Lennon嘅屋企係點，佢亦好嚮往發掘當地好去處！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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