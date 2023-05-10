蔡思貝獨自飛英國拍節目 籌備到出發只用一日時間
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無線娛樂新聞台報導：蔡思貝 呢日天一光就精神奕奕推住行李現身機場，原來佢呢日要出發去倫敦拍攝旅遊節目《貝遊英倫》，不過由佢抵達機場到櫃位辦理手續，直至離境一刻，全程都冇工作人員陪伴，Sisley都話今次公幹體驗非常特別，皆因以往出外工作都必定有工作人員陪伴，氣氛熱鬧，但今次佢要自己一個人飛到倫敦再會合已身處當地嘅工作人員，所以感覺就完全唔似開工，呢個亦係佢入行以來嘅初體驗。
講到今次新旅遊節目，原來Sisley由構思到出發，只係用咗一日時間，佢話自己突然間好想感受吓英國足總盃嘅熾熱氣氛，跟住就用咗一日時間計劃行程同執行李，Sisley話：「嚟緊6月3號就有足總盃，我知道英國人對足球係好熱愛，氣氛會好好，所以我一定要去感受吓佢哋嘅氣氛，趁依家有時間又未開劇，就可以當去旅行去感受氣氛、品嚐佢哋嘅美食、參觀景點同最緊要係睇吓佢哋嘅球場。」Sisley將於6月3號球賽開賽前，喺 myTV SUPER 率先帶觀眾遊遍英國。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台