蔡思貝獨自飛英國拍節目 籌備到出發只用一日時間

無線娛樂新聞台報導：蔡思貝 呢日天一光就精神奕奕推住行李現身機場，原來佢呢日要出發去倫敦拍攝旅遊節目《貝遊英倫》，不過由佢抵達機場到櫃位辦理手續，直至離境一刻，全程都冇工作人員陪伴，Sisley都話今次公幹體驗非常特別，皆因以往出外工作都必定有工作人員陪伴，氣氛熱鬧，但今次佢要自己一個人飛到倫敦再會合已身處當地嘅工作人員，所以感覺就完全唔似開工，呢個亦係佢入行以來嘅初體驗。