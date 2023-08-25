蔡愷穎出新歌獲fans訂戶外電視廣告應援

蔡愷穎出新歌獲fans訂戶外電視廣告應援

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：《聲夢傳奇》學員蔡愷穎（Lolita）日前推出新歌，獲fans訂大型戶外電視廣告應援，呢日Lolita親自到場打卡，好開心見到fans，而Lolita父母亦到場支持。

Lolita坦言對新歌一聽鍾情，曲風令佢印象深刻，而Lolita知道fans一直好支持佢哋《聲夢傳奇》15位成員，Lolita呢日亦有同在場fans打卡互動，心情特別興奮同感恩。講到早前Lolita赴英國做交換生，首次體驗宿舍生活，Lolita最開心係有機會周圍遊覽，令佢大開眼界。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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