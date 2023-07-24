蔡潔吳沚默為新書辦簽名會 裕美撇林作撐可宜鄭啟泰新作
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無線娛樂新聞台報導：蔡潔 同 吳沚默 呢對好姊妹唔只拍《請1日假去旅行》要一齊，就連書展宣傳新書嘅簽名會都要約埋一齊搞，呢日佢哋就分別的為新著作現身，仲有 鄺潔楹 同 李梓樅 兩位老友現身撐場呀。
Jacky今年以自己同愛貓嘅生活點滴作內容推出新作，當中仲有唔少插圖同排版都係親手上陣製作，不過大量工作同緊逼嘅截稿日期，就令佢忙到一頭煙喇。至於經驗多好多嘅才女，就大爆同Jacky拍旅遊節目時嘅趣事，仲話因為自己唔使揸車而暢飲，搞到Jacky仲要照顧埋自己呀。
至於 可宜 亦同 鄭啟泰 出書教授說話技巧，「鬼妹」仲獲老公現身支持，Sweet到不得了。一齊擔任電台節目主持嘅佢哋今次合著新作，佢哋經驗咁豐富要教讀者公開講嘢就有大把小故事可以分享喇。
近日林作因為視網膜脫落要接受手術，不過女友裕美貼身照顧之餘都一樣抽時間現身，仲講到林作嘅情況喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台