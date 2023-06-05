星光路上丨蔡潔留港發展第10年感幸運 坦言結婚冇得plan
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無線娛樂新聞台報導：蔡潔 最近憑TVB熱播劇《一舞傾城》飾演「Monica」成功彈起，日前接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》，與主持 潘盈慧暢 談佢由導演系畢業到嘗試做幕前演出，一步一步走上演藝路！
蔡潔加入邵氏拍第一套劇《飛虎之雷霆極戰》，與黃宗澤及吳卓羲有不少對手戲，佢最難忘就係《拳王》其中一幕要拎隻烏龜搵張振朗，佢坦言驚烏龜拎住已經喊咗出嚟，蔡潔拍《一舞傾城》喺造型上有留意八、九十年代打扮，蔡潔認為入行經歷尚算順利，靠自己獨立生活，今年係佢喺香港發展第10年，佢識咗好多朋友，又遇到好好嘅班底，對自己喜愛嘅行業又熟悉咗。
蔡潔離開屋企人身邊一段時間，目前佢搬咗去一個好啲嘅地方，等家人可以多啲嚟香港住，蔡潔又指結婚冇得plan，佢曾喺30歲好多計劃，後來佢覺得所有事都係順其自然！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台