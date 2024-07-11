蔡潔

蔡潔與陳瀅後台合照爆紅 網民狂讚「姊妹花」登台亮相引爆社交平台

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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今年是蔡潔（Jacky）入行的第十個年頭，從2012年的墨爾本華裔小姐競選開始，她便一路高歌猛進。當年她不僅奪得冠軍，還獲得了「最上鏡小姐」在內的七個獎項，隔年更在國際中華小姐競選中獲得「最受傳媒歡迎佳麗」獎。近年來，她在《法證先鋒V》中的表現讓她的事業達到新高度，並在《一舞傾城》和《香港人在北京》等劇集中穩固了她的演藝地位。

新劇合作增進私下友誼

蔡潔不僅在《法證先鋒VI 倖存者的救贖》中與黃宗澤、袁偉豪共同演出，還在《反黑英雄》中以客串的方式回歸，飾演《法證先鋒》系列中的Dr.範，讓觀眾感到驚喜。最近，她與陳瀅（Jeannie）在內地的一次登台活動中，兩人的後台合照在社交平台上引起了廣泛的關注。「With this sweetie」，蔡潔在照片中與陳瀅穿著相同的白色禮裙，不僅頭貼頭，陳瀅還親密地攔著蔡潔對鏡甜笑，而蔡潔則搞怪地嘟嘴，展現出兩人的親密無間。

網民熱議兩位女神美貌

這張合照立即在網上引起熱烈反響，網民紛紛留言讚美她們的「水嫩肌膚」和「精緻五官」，蔡潔展現的S型身材更是吸引了無數目光，網民留言稱讚「兩個靚女」、「美膩水光肌」、「這條裙你著得你又靚又好」、「Jacky女神，無限美」。蔡潔與陳瀅因合作新劇而越來越熟絡，陳瀅之前也在IG限時動態上分享了與蔡潔的合照，有細心的網民發現兩位女神竟是同年出生，並評論說：「1989年是盛產女神嗎？」這段趣事也為她們增添了不少話題。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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