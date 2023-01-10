蔡瀾揮春展題倪匡口頭禪 黃宇詩懷念自細受顧嘉煇指導往事
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得返兩個星期就要送虎迎兔，除咗新衫新鞋年糕年貨之外，屋企嘅擺設春聯都要記得準備呀。近年不時喺影片平台帶大家周圍搵食嘅 蔡瀾 呢日就再次舉辦揮春展喇，除咗大班讀者一早到場排隊等蔡生揮豪之外，仲有一班好朋友都分別嚟捧場喎。
而今年最特別嘅，就係蔡生以故友倪匡成日掛喺口邊嘅一句「So What」作為揮春內容喇。佢又話稍後就會去星馬舉辦書法展，仲話隨時出發都冇問題呀。
過往同蔡生做節目後成為好朋友嘅 黃宇詩 蘇玉華 同 谷德昭 撐場之餘仲獲贈墨寶，兩位當年女主持仲話疫情期間甚少同蔡生見面，所以每有活動都一定會到場支持呀。
黃宇詩 嘅爸爸 黃霑 多年來同近日身故嘅 顧嘉煇 可以話係最佳拍檔，而自細已經認識煇哥嘅佢，呢日就同大家分享小學時煇哥指導唱歌嘅深刻往事，亦諗起煇哥同Daddy嘅相處時光。而阿蘇就不時會上網重溫當年「煇黃」演唱會嘅經典演繹。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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