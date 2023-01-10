蔡瀾揮春展題倪匡口頭禪 黃宇詩懷念自細受顧嘉煇指導往事

得返兩個星期就要送虎迎兔，除咗新衫新鞋年糕年貨之外，屋企嘅擺設春聯都要記得準備呀。近年不時喺影片平台帶大家周圍搵食嘅 蔡瀾 呢日就再次舉辦揮春展喇，除咗大班讀者一早到場排隊等蔡生揮豪之外，仲有一班好朋友都分別嚟捧場喎。