蔡詩芸被爆與王陽明婚變 首露面親回：幸福是自己給
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無線娛樂新聞台報導：台灣女星蔡詩芸日前被爆跟老公王陽明分居，8年婚姻關係疑似破裂，老公王陽明日前受訪時未有正面回應二人關係，有網民見佢哋帶住愛女出遊墾丁，似乎打破婚變傳聞。
蔡詩芸驚爆婚變後呢日首次公開露面，心情似乎未受影響，被接連追問婚姻狀況，蔡詩芸顯得有啲抗拒，認為私事與家庭事唔係公共利益範圍，所以佢覺得喺社會上有更多重要嘅事值得去被報道，希望大家關注佢工作上嘅表現。
以往哋兩公婆不時喺社交平台甜蜜放閃，被外界封為「地表最閃夫婦」，怎料今年8月驚爆婚變消息，被問仲相唔相信愛情？蔡詩芸直言：「我一直以來都覺得幸福是自己給的，其實大家都很值得擁有自己的幸福，謝謝大家。」對於離婚、復合一事，佢微笑避而不談。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台