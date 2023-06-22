網友暗指有不良嗜好驗身證清白 蕭敬騰平靜現身明年再展巡迴

網友暗指有不良嗜好驗身證清白 蕭敬騰平靜現身明年再展巡迴

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：蕭敬騰 日前被指現身活動時冇嚟精神狀態差，仲暗示佢有不良嗜好，激到佢即時去驗身，之後仲喺網上公開詳細檢測報告，仲開哂咪鬧網上嘅鍵盤戰士噏得就噏呀。

呢日再現身內地一個公開活動嘅佢，就似乎已經回復平靜，仲分享自己之後嘅工作安排，仲話明年就會再次展開新一個巡迴演出，新專輯亦都即將會推出咁話呀。

呢日 李承鉉 亦都話自己有份拍攝嘅育兒真人騷經歷，仲話令自己學到唔少嘢呀。而游泳運動員 汪順 呢日亦都現身現場，仲指正準備為杭州亞運會準備，希望可以得到好成績呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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