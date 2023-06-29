蕭敬騰終認戀經理人Summer 求婚成功姊分戀得正果

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：同經理人Summer 林有惠 傳足多年嘅 蕭敬騰 ，27號晚突然公開告別單身宣言，正式公開向拍拖16年嘅經理人求婚成功，仲公開佢哋嘅求婚過程，非常甜蜜。年齡相差14年嘅佢哋，喺公開定婚之後嘅一日，又喺台北為生日嘅Summer舉行50歲生日Party，繼續盛大慶祝。

老蕭嘅求婚經過非常甜蜜又感人，Summer亦聲嘶力竭高呼「我願意」接受求婚，戴上老蕭預備嘅價值成2500萬港幣嘅鑽戒。呢晚 周杰倫 同 昆凌 夫婦、修杰楷 同 賈靜雯 夫婦 、小禎 、羅志祥 等都有到賀見證美事，仲有唔少人認為呢單喜事可以對近日嘅 Me Too風暴起到沖喜嘅作用呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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