蕭敬騰終認戀經理人Summer 求婚成功姊分戀得正果

無線娛樂新聞台報導：同經理人Summer 林有惠 傳足多年嘅 蕭敬騰 ，27號晚突然公開告別單身宣言，正式公開向拍拖16年嘅經理人求婚成功，仲公開佢哋嘅求婚過程，非常甜蜜。年齡相差14年嘅佢哋，喺公開定婚之後嘅一日，又喺台北為生日嘅Summer舉行50歲生日Party，繼續盛大慶祝。