有片｜低調愛情長跑16年 蕭敬騰宣佈向經理人求婚成功

無線娛樂新聞台報導：近日台灣娛樂圈風波不斷，不過今日終於有喜訊傳出喇。蕭敬騰 一直傳出同合作多年嘅經理人 林有慧 相戀，不過多年來都一直未有直接承認。不過27號晚佢就喺社交平台發出震撼消息，宣佈已經向女友求婚成功，認真恭喜呀。