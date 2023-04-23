蕭正楠入行廿周年開騷 廣州宣傳與Fans大玩遊戲
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無線娛樂新聞台報導：今年係 蕭正楠 入行20周年，原來佢籌備多時嘅紀念演唱會下月中就會喺廣州舉行，呢日佢喺廣州宣傳時就同大班歌迷見面玩遊戲，仲話近日已經密密綵排Keep Fit，仲要重新練習當年自己嘅作品喇。
Edwin又話唔少經典作到時都會再次演出，而早前上台同佢合唱嘅太太 黃翠如 就因為身處南美拍攝旅遊節目，暫時未確定趕唔趕得切到場欣賞喇。佢仲話翠如上次上台花咗唔少時間心機，仲大讚佢表現一流呀。
佢又提到希望有機會喺香港同澳門為大家舉行表演，但係又緊接要同 鄭則仕 曹永廉 等合作新劇，仲話非常期待呢次合作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台