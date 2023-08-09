蕭正楠完成內地騷即開工拍新劇 翠如樂做跟得夫人陪工作當去玩
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無線娛樂新聞台報導：蕭正楠同黃翠如呢日出席慈善活動，夫妻檔帶動老友記一齊做運動，翠如開心稱跟老公平時有做一啲慈善義工工作及家庭探訪，每次探訪識咗好多好朋友，過程充滿愛。
翠如一向廚藝麻麻，主持過飲食節目《煮東煮西》後，翠如話想廚藝進步時已拍完，老公蕭正楠有次趕出門開工，試過叫翠如幫忙煎啲嘢食，蕭正楠笑稱係食得落口、冇黑冇燶。
近排蕭正楠工作冇停手，完成內地演唱會即開始拍新劇，二人好難夾期去旅行，翠如趁自己唔使開工就做跟得夫人，多啲陪老公去內地工作當去玩，翠如見到老公喺台上好開心，自己就開心，而家人們亦會睇騷支持。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台