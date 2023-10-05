薛家燕與孫仔團圓感心甜 區永權期待HEA再次合體開騷
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕、區永權、范振鋒日前在電台接受訪問，家燕姐除咗開咪之外，仲有其他工作在身，行程密麻麻，中秋節正日家燕姐本來身在潮州拍攝，幸好獲監製體恤，儘早完成工作，令家燕姐趕及返港與家人團聚，賞月歡度佳節，最緊要係有孫仔Julian一齊，氹得家燕姐甜絲絲。
Albert相隔20年再推出新歌，同觀眾分享歌曲主題，同佢自身歷程好相似。而由Albert、蕭正楠同伍仲衡組成嘅期間限定男團「HEA」自今年初合體開騷大受歡迎，三子都有計劃再踏舞台，不過Albert就話一切要等阿蕭歸位再安排。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台