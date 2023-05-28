薛家燕現身電台宣傳活動 孫仔2歲生日嫲嫲笑唔停
廣告
無線娛樂新聞台報導：薛家燕 呢日 同葉文輝 鄭啟泰 等，一齊為佢哋效力嘅電台即將來臨嘅台慶拍攝宣傳照，而顯得特別開心嘅家燕姐，原來係因為孫仔Julian呢日2歲生日，難怪佢開心得咁緊要啦。
家燕姐仲話開工前已經一早同孫仔慶祝生日先開工，講起已經笑唔停嘅佢睇嚟真係有孫萬事足喇，仲借意想問阿囝同新抱幾時再生下一胎，不過見佢哋湊一個已經花咁多心力，所以都係收返埋呢個心願喇。
至於效力同一電台已經24年嘅啤梨，呢日就回想當年初入行嘅趣事。而佢哋仲話到時會有大型慶祝活動，更會有大型音樂會，呢日總監 程凱欣 更預先預告嘉賓名單呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台