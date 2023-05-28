薛家燕現身電台宣傳活動 孫仔2歲生日嫲嫲笑唔停

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕 呢日 同葉文輝 鄭啟泰 等，一齊為佢哋效力嘅電台即將來臨嘅台慶拍攝宣傳照，而顯得特別開心嘅家燕姐，原來係因為孫仔Julian呢日2歲生日，難怪佢開心得咁緊要啦。

家燕姐仲話開工前已經一早同孫仔慶祝生日先開工，講起已經笑唔停嘅佢睇嚟真係有孫萬事足喇，仲借意想問阿囝同新抱幾時再生下一胎，不過見佢哋湊一個已經花咁多心力，所以都係收返埋呢個心願喇。

至於效力同一電台已經24年嘅啤梨，呢日就回想當年初入行嘅趣事。而佢哋仲話到時會有大型慶祝活動，更會有大型音樂會，呢日總監 程凱欣 更預先預告嘉賓名單呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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