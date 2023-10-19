廖碧兒憶述以色列之旅有驚無險 林愷鈴演藝事業視媽咪為目標
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕、廖碧兒、李幸倪、曾樂彤、黎展峯、龔慈恩同林愷鈴等現身一個慈善活動，身為健康大使嘅家燕姐仲呼籲大家要多多關注自己嘅身體健康，又講到自己嘅黃斑病變經過治療後已經好番好多。
Bernice早前飛去以色列朝聖兼旅遊，冇諗到咁啱遇上以巴戰火，佢話當日喺約旦同以色列嘅交界，同朋友一齊租咗架車，清晨五點幾就出發去以色列一日遊，點知將近中午時間，當地就響起警報，咁佢哋就跟車離開。Bernice話喺車上因為上唔到網，都唔知發生咩事，直至返到酒店先知，好彩當晚就離開，最終平安返港，真係好驚險啊。
Gin Lee早前成為今年首位擁有兩首五台冠軍歌曲嘅歌手，將劌年尾頒獎禮，Gin Lee對獎項都非常有信心，而身邊嘅曾樂彤同黎展峯都話會支持Gin Lee。
星二代Ashley完成大學課程畢業，佢亦決定正式闖娛樂圈，Ashley話每次同媽咪出席活動，自己就好似變番BB咁等媽咪回答問題。講到出道會否有定下目標？佢就話自己鍾意比較，所以會視媽咪為目標，睇吓佢點演戲，自信有一日會做得好過媽咪。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台