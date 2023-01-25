黃金萬両丨薛家燕林漪娸再合作回憶湧現 預告將有歌舞表演
薛家燕稱劇中3位新抱好有主張，不時喺屋企「大鬥法」，大新抱麥美恩咩嘢都唔好執輸、另一新抱江嘉敏喺劇中常為老公出頭、三新抱朱智賢經常護住老公，三位新抱各出其謀，喺奶奶家燕姐面對搏表現，亦有下廚比拼，麥美恩笑言扮唔識煮嘢食有難度，更叫佢煮得再差啲，而朱智賢本身唔識劏魚，由工作人員在旁教佢起魚鱗等，江嘉敏完全唔識煮嘢食，平日就鍾意同妹妹上網研究食譜試整。
拍攝當日天氣炎熱，男子組表演舞獅採青，黃子恆、曹永廉及馬貫東稱玩得好開心，舞獅頭嘅黃子恆覺得有少少食力，因為佢哋唔係練武之人；薛家燕同林漪娸合作過多套喜劇，呢次再合作，勾起佢哋好多有趣回憶，更一齊唱《皆大歡喜》前奏，二人由《真情》開始一齊拍，之後再拍《皆大歡喜》，家燕姐笑言合作有成千集，林漪娸指家燕姐冇拍劇好耐，今次係希望新年期間帶畀大家開心。
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