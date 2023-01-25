黃金萬両丨薛家燕林漪娸再合作回憶湧現 預告將有歌舞表演

無線娛樂新聞台報導：由薛家燕、曹永廉、麥美恩、黃子恆、朱智賢、馬貫東、江嘉敏及林漪娸等主演，一連8集賀歲喜劇《黃金萬両》喺年三十晚播出，呢日一班演員坐埋一齊拍團年飯場口，氣氛好熱鬧，佢哋更預告有歌舞表演。