家燕姐生日收孫仔蛋糕開心至極 龍婷5月兩大表演分別籌備

無線娛樂新聞台報導：喺《中年好聲音》表現不俗嘅 龍婷 呢日去到電台接受日前度過73歲生日嘅 薛家燕 訪問，家燕姐早前喺社交平台出Post，由孫仔Julian親手為佢準備生日蛋糕，咁就梗係令嫲嫲開心到見牙唔見眼啦。