家燕姐生日收孫仔蛋糕開心至極 龍婷5月兩大表演分別籌備
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無線娛樂新聞台報導：喺《中年好聲音》表現不俗嘅 龍婷 呢日去到電台接受日前度過73歲生日嘅 薛家燕 訪問，家燕姐早前喺社交平台出Post，由孫仔Julian親手為佢準備生日蛋糕，咁就梗係令嫲嫲開心到見牙唔見眼啦。
呢日家燕姐再講都仍然開心到不得了，新抱同孫仔嘅呢份禮物真係令佢非常滿意，佢仲話連蛋糕都唔捨得食呀。
至於殺入《好聲音》8強嘅 龍婷，就出盡法寶爭取最好成績，日前最新一集佢就以Rock味表演獲得唔少好評喇，呢日佢就提到自己會繼續爭取好表現，亦都會創新以唔同歌曲表演呀。
而一班參加者將會喺5月舉辦演唱會，龍婷本人嘅音樂會亦都會喺同一個月舉行，要同時準備兩個表演之下佢就會比較忙，仲話會利用全新編曲同交響樂團一齊表演呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台