薛家燕 家燕姐生日收孫仔蛋糕開心至極 龍婷5月兩大表演分別籌備

家燕姐生日收孫仔蛋糕開心至極 龍婷5月兩大表演分別籌備

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：喺《中年好聲音》表現不俗嘅 龍婷 呢日去到電台接受日前度過73歲生日嘅 薛家燕 訪問，家燕姐早前喺社交平台出Post，由孫仔Julian親手為佢準備生日蛋糕，咁就梗係令嫲嫲開心到見牙唔見眼啦。

呢日家燕姐再講都仍然開心到不得了，新抱同孫仔嘅呢份禮物真係令佢非常滿意，佢仲話連蛋糕都唔捨得食呀。

至於殺入《好聲音》8強嘅 龍婷，就出盡法寶爭取最好成績，日前最新一集佢就以Rock味表演獲得唔少好評喇，呢日佢就提到自己會繼續爭取好表現，亦都會創新以唔同歌曲表演呀。

而一班參加者將會喺5月舉辦演唱會，龍婷本人嘅音樂會亦都會喺同一個月舉行，要同時準備兩個表演之下佢就會比較忙，仲話會利用全新編曲同交響樂團一齊表演呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 