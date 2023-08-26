薛家燕喜獲容祖兒跳開花舞 鄭文雅唐麗球分享選美小貼士

無線娛樂新聞台報導：薛家燕、葉童、鄭文雅、唐麗球及王愛倫等，呢日一齊現身粵劇首映禮，一向追求創新嘅家燕姐日前喺演出期間將一首韓國K-pop熱爆歌改編成廣東話歌，大跳開花舞一度引起網路熱潮，就連容祖兒喺慈善場見到家燕姐都跳開花舞。