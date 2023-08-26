薛家燕喜獲容祖兒跳開花舞 鄭文雅唐麗球分享選美小貼士
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕、葉童、鄭文雅、唐麗球及王愛倫等，呢日一齊現身粵劇首映禮，一向追求創新嘅家燕姐日前喺演出期間將一首韓國K-pop熱爆歌改編成廣東話歌，大跳開花舞一度引起網路熱潮，就連容祖兒喺慈善場見到家燕姐都跳開花舞。
講到曾志偉手術後停工休養，家燕姐有私下關心好友，祝好友早日康復，而《2023年度香港小姐競選》在即，師姐鄭文雅、唐麗球及王愛倫亦分享選美小貼士畀一眾師妹，唔好做一啲小動作突出自己，做回真實嘅自己，唐麗球覺得當晚表現好緊要。
葉童作為戲迷，好享受粵劇演員們台上一分鐘，台下十年功嘅付出，葉童亦願意試吓演粵劇，要睇吓大家介唔介意佢係粵劇初哥，佢會花少少時間去練習。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台